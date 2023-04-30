صحفي يعثر على جثة صديقه بالصدفة في شوارع السودان

روى الصحفي السوداني خالد عبدالكريم، بكلمات مؤثرة، قصة مأساوية حدثت له، إذ عثر بالصدفة على جثة صديقه التي ظلت قابعة داخل عربته الملقاة بقارعة الطريق لأيام.

وما زاد الأمر مأساوية، أن أصدقاءه عجزوا عن الوصول إليه ونجدته بسبب شدة القصف الجنوني المُخيف وتطاير الرصاص كالمطر والقذائف العمياء الطائشة ودوي الدانات والراجمات وكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وقال عبدالكريم إن صديقه هو مجاهد علي عبد الرحمن، أحد مواطني حي النصر بمدينة كوستي بالنيل الأبيض، ويقيم بالخرطوم 2، برفقة بعض أبناء مدينة كوستي، بعدما قدم إلى الخرطوم كغيره سعيًا وراء الرزق الحلال قبل أعوام عديدة، قائلاً: يوم السبت 15 أبريل داهمت مجاهد الحرب بغتة، مثلما فعلت بملايين الناس بالسودان، وأجبر اشتداد القصف المخيف مجاهد ورفاقه على التزام شقتهم السكنية بلا حراك، مع معاناتهم المضاعفة بسبب سكنهم على مرمى حجر من مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

رصاص غادر

وتبعا لذلك، ظل مجاهد ورفاقه لا يبارحون أماكنهم نهائيا ليومين متتاليين، وفي اليوم المشؤوم استغل الراحل بوادر هدوء نسبي للخروج بعربته سعيًا لتأمين مؤونتهم، لكن أصابته رصاصات غادرة.

وفي المقابل، استبد القلق برفاق مجاهد وخرجوا للبحث عنه، وبعد مضي ثلاثة أيام من البحث رأوا عربته لكن قسوة القصف منعتهم من الوصول إليه، وظلوا في هذا العذاب حتى تمكنوا أخيرًا من الوصول للعربة، وصُدموا عندما وجدوا جثته قد بدأت في التحلل.

ضحايا على قارعة الطريق

مجاهد لم يكن وحده، فحوله وجدت العشرات من جثث الضحايا من العسكريين والمدنيين داخل العربات أو ملقاة بالعراء على قارعة الطريق، وتظل قصته واحدة من مئات القصص والحكايات المأساوية لضحايا الاقتتال الدائر بين الجيش والدعم السريع، الذين لاتزال جثثهم ملقاة بالمستشفيات أو بالطرقات أو تحت الأنقاض، بمناطق شتى بالعاصمة الخرطوم.