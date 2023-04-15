صحيفة بريطانية تطالب بايدن بالتراجع عن الترشح للرئاسة

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طالبت صحيفة التايمز البريطانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي عن قرار ترشحه مرة أخرى للرئاسة، بعد زيارته الأخيرة لأيرلندا والتي أثارت جدلًا حول صحة الرئيس.
ونشرت صحيفة التايمز مقالًا، يتحدث فيه عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن إمكانية ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقال المقال إن الذين يحترمون جو بايدن لابد لهم أن يعترفوا بالحقيقة التي مفادها أن تفاقم العجز عن أداء مهام الرئاسة أصبح مخجلاً.
وذكر كاتب المقال أن بايدن سيكون 82 عامًا عند تولي الرئاسة لفترة ثانية إذا ترشح وفاز في الانتخابات. وكان عمر ترامب عندما أصبح رئيسًا 78 عامًا. وأضاف المقال أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن وهو موقف حكيم، وعليه أن يخضع لعامل السن ويتنحى عن العمل السياسي.
وعلق المقال على زيارة بايدن لأيرلندا، والتي لُوحظ فيها أن الرئيس الأمريكي مرتبك مذهول يجد صعوبة في نزول الأدراج، ويلتبس عليه الكلام. وهذا أمر مخجل، بالنسبة للذين يحترمون الرئيس الأمريكي، بحسب المقال.
وذكر كاتب المقال أن قدرات الناس تختلف، فبعضهم يحافظ على إمكانياته الذهنية وعمره 90 عامًا، بينما يبدأ آخرون في فقدانها بداية من السبعين.
وأشار إلى أنه من الخطأ الاعتقاد أن الإنسان يفقد إمكانياته الذهنية مرة واحدة، فما دام لم يفقدها تمامًا فهو في كامل قدراته. والواقع أن تدهور القدرات عملية تدريجية.