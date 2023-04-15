صحيفة بريطانية تطالب بايدن بالتراجع عن الترشح للرئاسة

طالبت صحيفة التايمز البريطانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي عن قرار ترشحه مرة أخرى للرئاسة، بعد زيارته الأخيرة لأيرلندا والتي أثارت جدلًا حول صحة الرئيس.

عجز رئاسي

ونشرت صحيفة التايمز مقالًا، يتحدث فيه عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن إمكانية ترشحه لفترة رئاسية ثانية.