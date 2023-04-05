صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند

حلت الفنانة المصرية، هنادي مهنا ضيفة على الفنان المصري رامز جلال في الحلقة 14 من برنامج “رامز نيفر إند” الذي يعرض عبر شاشة إم بي سي مصر، في السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة يوميًا.

صراخ هنادي مهنا

وقبل نهاية الحلقة، وفي أثناء إجراء المقلب، أصيبت هنادي بحالة هلع وخوف شديد، وظلت تبكي وتصرخ خلال وجودها في الغسالة الخاصة بالمقلب، وظلت تردد: “خرجونا من هنا حرام عليكم”، وذلك في أثناء انقلابها بشدة في الغرفة التي تدعى “الغسالة” الخاصة بالمقلب بصحبة رامز جلال الذي كان مرتديًا قناعًا على وجهه حتى لا تعرفه.

برنامج رامز جلال

برنامج رامز جلال، هو برنامج مقالب وكوميديا، يعرض على قناة إم بي سي مصر، تحت مسمى رامز نيفر إند، وأبرز الضيوف الذين حلوا حتى الآن في البرنامج، غير الفنانة هنادي مهنا، الفنانة نهال عنبر، والمطرب مصطفى كامل، والفنان محمد رمضان، والفنان أحمد السقا، والمذيعة ياسمين عز واللاعب أحمد عبد القادر واللاعب إمام عاشور وغيرهم.