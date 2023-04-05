نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حلت الفنانة المصرية، هنادي مهنا ضيفة على الفنان المصري رامز جلال في الحلقة 14 من برنامج “رامز نيفر إند” الذي يعرض عبر شاشة إم بي سي مصر، في السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة يوميًا.
صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/kKDrwHadoS#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR@GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/NRdHnorGrs
— MBC مصر (@mbcmasr) April 5, 2023
وقبل نهاية الحلقة، وفي أثناء إجراء المقلب، أصيبت هنادي بحالة هلع وخوف شديد، وظلت تبكي وتصرخ خلال وجودها في الغسالة الخاصة بالمقلب، وظلت تردد: “خرجونا من هنا حرام عليكم”، وذلك في أثناء انقلابها بشدة في الغرفة التي تدعى “الغسالة” الخاصة بالمقلب بصحبة رامز جلال الذي كان مرتديًا قناعًا على وجهه حتى لا تعرفه.
برنامج رامز جلال، هو برنامج مقالب وكوميديا، يعرض على قناة إم بي سي مصر، تحت مسمى رامز نيفر إند، وأبرز الضيوف الذين حلوا حتى الآن في البرنامج، غير الفنانة هنادي مهنا، الفنانة نهال عنبر، والمطرب مصطفى كامل، والفنان محمد رمضان، والفنان أحمد السقا، والمذيعة ياسمين عز واللاعب أحمد عبد القادر واللاعب إمام عاشور وغيرهم.