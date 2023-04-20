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بعد أن وجه السفير الصربي لدى مصر نداء لهم

صربيا تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
صربيا تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان
المواطن - فريق التحرير

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كشف السفير الصربي لدى مصر، ميروسلاف شيستوفيتش، أن بلاده تقوم بالتحضيرات لإجلاء مواطنيها من السودان.

تصريح السفير الصربي

ووفقًا لوكالة “تانيوغ” الصربية، توجه شيستوفيتش بنداء إلى المواطنين ليتوجهوا إلى الخارجية الصربية عبر موقعها أو عبر موقع السفارة، لتتمكن السلطات الصربية من تحديد عدد مواطنيها والتحضير لإجلائهم.

ولفت شيستوفيتش إلى أن المعارك تدور حول المطار ومقر هيئة الأركان العامة، ما يعتبر أمرًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن وضع المواطنين الصرب في الخرطوم صعب؛ إذ إنهم لا يستطيعون الخروج إلى الشارع.

المزيد من التصعيد

ولم يستبعد السفير وقوع المزيد من التصعيد في السودان.

ويأتي ذلك على خلفية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، الذي قد خلف العديد من القتلى، بمن فيهم المدنيون.

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