صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وأبرزها؛ قمة الاتحاد والشباب.

حكام لقاء الاتحاد والشباب

ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الاتحاد والشباب، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، وخالد الأحمري الحكم الرابع، أليكسندر زيفكوفيتش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

وقبل قمة الاتحاد والشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

حكام مباريات اليوم

وفي المباريات الأخرى، يدير سلطان الحربي لقاء العدالة ضد التعاون، ويساعده هشام الرفاعي وعبدالله آل مداد، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

ويقود محمد الدقاش مواجهة الطائي ضد أبها على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، حكم رابع رائد الزهراني، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده محمد وزي.