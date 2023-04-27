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ضمن منافسات الجولة الـ24

صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وأبرزها؛ قمة الاتحاد والشباب.

حكام لقاء الاتحاد والشباب

ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الاتحاد والشباب، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، وخالد الأحمري الحكم الرابع، أليكسندر زيفكوفيتش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل قمة الاتحاد والشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

حكام مباريات اليوم

وفي المباريات الأخرى، يدير سلطان الحربي لقاء العدالة ضد التعاون، ويساعده هشام الرفاعي وعبدالله آل مداد، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

ويقود محمد الدقاش مواجهة الطائي ضد أبها على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، حكم رابع رائد الزهراني، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده محمد وزي.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @tai1381
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