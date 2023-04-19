صفوف المصلين تمتد آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

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يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداة صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.
وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، وجندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.