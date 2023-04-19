Icon

صفوف المصلين تمتد آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام ليلة ختم القرآن Icon دينكو يفشل في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة بالديربي Icon سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي Icon رقمان سلبيان لـ النصر في دوري روشن Icon الجنود المصريون قبل نقلهم من قاعدة مروي: سنعود إلى أسرنا بخير Icon أمير الشرقية يسلم 76 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر Icon لوكاكو يسعى لمواصلة تألقه بدوري أبطال أوروبا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا إنهاء العنف بالسودان Icon الربيعة ينشر صورتين للحرم المكي ويعلق: من غياب محزن إلى امتلاء مفرح Icon تياغو سيلفا ينتقد مالك تشيلسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتد صفوفهم إلى

صفوف المصلين تمتد آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
صفوف المصلين تمتد آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام ليلة ختم القرآن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداة صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.
وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، وجندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم