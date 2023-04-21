صلاة العيد بين أحضان الطبيعة فوق قمم جبال فيفاء

في صورة مليئة بالهيبة والروحانية والجمال لمشهد من صلاة عيد الفطر المبارك من أعلى قمم جبال فيفا بمنطقة جازان، صباح اليوم الجمعة، حيث تمكن المصور الضوئي موسى عبده الفيفي من توثيق أبرز مظاهر العيد في ‎فيفاء، عبر الأهازيج والأكلات الشعبية ومصلى عيد كرعان المعلق وسط الطبيعة.

ونشر المصور الفيفي مجموعة من الصور التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، والذين عبروا عن بهجتهم بالعيد وبمثل هذه اللقطات المعبرة من مدينة فيفاء.

نكهة الماضي

وفي حديث المصور موسى لـ”العربية. نت” قال: “أنا مواليد فيفاء، ومشاعري دائمًا ما تكون فياضة، وأنا أنقل للعالم أجمل مصلى في السعودية، والواقع في مسقط رأسي فيفاء، وما يميز المصلى عن غيره أنه في أحضان الطبيعة، وهذا ما زاد من انتشاره وسرعة تداوله”.

وأضاف: “الجميل في أعياد محافظتي فيفاء أنها ما زالت تُحيا بنكهة الماضي، حيث يتم بعد الصلاة القيام بالأهازيج التراثية القديمة وإحياؤها في المدرجات على صوت البارود الذي يعبر عن الفرح والبهجة ويجتمع حولها الصغار والكبار”.