صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023

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أعلن صندوق التنمية السياحي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدء التقديم (للجنسين) في (برنامج علو السياحة 2023) والذي تم تصميمه لكونه برنامجاً تدريبياً على رأس العمل، وصُمم لدعم المواهب الشابة لحديثي التخرج، وبناء قدراتهم من خلال مهام متنوعة ومسارات مختلفة لبرامج تطوير وتدريب تواكب التطورات المتسارعة في سوق السياحة المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح الصندوق أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).