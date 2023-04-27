صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023

أعلن صندوق التنمية السياحي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدء التقديم (للجنسين) في (برنامج علو السياحة 2023) والذي تم تصميمه لكونه برنامجاً تدريبياً على رأس العمل، وصُمم لدعم المواهب الشابة لحديثي التخرج، وبناء قدراتهم من خلال مهام متنوعة ومسارات مختلفة لبرامج تطوير وتدريب تواكب التطورات المتسارعة في سوق السياحة المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج علو السياحة 2023.

هدف البرنامج:

يهدف عُلُوّ السياحة إلى استقطاب حديثي التخرج من الجامعات حول العالم والمتخصصون بتخصصات تعليمية محددة، تتناسب مع خطط الصندوق ومتطلباته لصناعة بيئة سياحية جاذبة لتثري تجربة السائح في المملكة.

شروط الالتحاق:

المعدل الدراسي جيد جداً فأعلى. أن تكون درجة اختبار الآيلتس 5 فأعلى. ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من عام. ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 للبكالوريوس، و29 للماجستير. اجتياز جميع المقابلات الشخصية والاختبارات المقدمة من الصندوق. أن يكون التخصص الجامعي من التخصصات المُستهدفة للبرنامج إدارة الأعمال- الهندسة- التطوير السياحي – المالية والمحاسبة- القانون- تقنية المعلومات.



طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م (اضغط هنا).