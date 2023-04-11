صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% في العامين 2023 و2024.

وحسب “العربية”، جاء ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في إبريل، والذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير، إذ تراجعت توقعات النمو في 2023 إلى 2.8%، و3% في العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية خلال العامين.

وكانت الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقًا في توقعات الصندوق، والذي رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي بـ 0.1 نقطة مئوية، مع تأكيد توقعات يناير مرة أخرى لعام 2024.

نمو الاقتصاد السعودي

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في العامين 2023، و2024، وهو ارتفاع عن توقعاته السابقة في يناير لمعدل النمو للعام الجاري بنحو 0.5 نقطة مئوية، مع خفض للنمو المتوقع في العام المقبل 2024 والذي كان مقدرًا في السابق عند 3.4%.

وقال الصندوق، في تقريره إن الاقتصاد العالمي يمر مرة أخرى بلحظة شديدة الغموض، مع الآثار التراكمية للسنوات الثلاث الماضية من الصدمات المعاكسة – وأبرزها جائحة كورونا، وغزو روسيا لأوكرانيا – التي تظهر بطرق غير متوقعة.

مستوى التضخم

وأشار إلى أنه وبدافع من الطلب المكبوت، والاضطرابات المستمرة في العرض، والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على مدى عقود في العام الماضي في العديد من الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى التشديد بقوة لإعادتها نحو أهدافها والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.