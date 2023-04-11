Icon

إطلاق خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي Icon صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1% Icon أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي الليلة Icon 4 طرق صحية لطهي الطعام في رمضان Icon تحذير من 5 أمور للنساء الحوامل في الصيام Icon ألمانيا تودِّع الطاقة النووية نهائيًا Icon لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف Icon الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر Icon مجلس الوزراء يثمن التوجيه الملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي Icon الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 عامًا في احتياطيات دول العالم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بارتفاع عن توقعاته السابقة في يناير

صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1%

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% في العامين 2023 و2024.

وحسب “العربية”، جاء ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في إبريل، والذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير، إذ تراجعت توقعات النمو في 2023 إلى 2.8%، و3% في العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية خلال العامين.

وكانت الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقًا في توقعات الصندوق، والذي رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي بـ 0.1 نقطة مئوية، مع تأكيد توقعات يناير مرة أخرى لعام 2024.

نمو الاقتصاد السعودي

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في العامين 2023، و2024، وهو ارتفاع عن توقعاته السابقة في يناير لمعدل النمو للعام الجاري بنحو 0.5 نقطة مئوية، مع خفض للنمو المتوقع في العام المقبل 2024 والذي كان مقدرًا في السابق عند 3.4%.

وقال الصندوق، في تقريره إن الاقتصاد العالمي يمر مرة أخرى بلحظة شديدة الغموض، مع الآثار التراكمية للسنوات الثلاث الماضية من الصدمات المعاكسة – وأبرزها جائحة كورونا، وغزو روسيا لأوكرانيا – التي تظهر بطرق غير متوقعة.

مستوى التضخم

وأشار إلى أنه وبدافع من الطلب المكبوت، والاضطرابات المستمرة في العرض، والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على مدى عقود في العام الماضي في العديد من الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى التشديد بقوة لإعادتها نحو أهدافها والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم