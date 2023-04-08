ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية مباراة الهلال والشباب سلطان بن سلمان: حملات العمل الخيري وفرت العلاج لـ 4 آلاف طفل معاق سنويًّا لقطات إيمانية وروحانية للمسجد الحرام ليلة 17 رمضان إيطاليا تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في تاريخها الشباب يُمطر شباك الهلال بثلاثية ويُنعش حظوظه في المنافسة حادث مروري في الرياض والإسعاف الجوي يتدخل صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23 الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين يؤثر على مرضى السكر لقطات لآخر لحظات الملياردير الأمريكي المقتول بسان فرانسيسكو كريستيان جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني
يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة MBC1، تقليد المشاهير، حيث قلدت حلقة اليوم الجمعة، الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين عز، إذ قدم البرنامج مقطعًا ساخرًا لفقرة ياسمين الشهيرة والمتعلقة بـالصوت الشتوي.
الصوت الشتوي في ستوديو23 🔥🤣🤣
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/sfvgPDD48s
— MBC1 (@mbc1) April 7, 2023
من المعروف أن ياسمين عز تقدم برنامج “كلام الناس”، والذي يعرض عبر قناة MBC مصر. وتشتهر “عز” بطرح آراء مثيرة للجدل فيما يخص علاقة الرجل والمرأة، إذ تناصر الرجل بشكل كبير في الكثير من آرائها.