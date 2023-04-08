صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23

يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة MBC1، تقليد المشاهير، حيث قلدت حلقة اليوم الجمعة، الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين عز، إذ قدم البرنامج مقطعًا ساخرًا لفقرة ياسمين الشهيرة والمتعلقة بـالصوت الشتوي.

صوت ياسمين عز

من المعروف أن ياسمين عز تقدم برنامج “كلام الناس”، والذي يعرض عبر قناة MBC مصر. وتشتهر “عز” بطرح آراء مثيرة للجدل فيما يخص علاقة الرجل والمرأة، إذ تناصر الرجل بشكل كبير في الكثير من آرائها.