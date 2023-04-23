صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال أمطار غزيرة على حائل تسيل الأودية والشعاب أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها
ظهر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في صورة حديثة الليلة، في مجلس سموه مع أبنائه الأمراء بندر وسلطان وسعود.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد ظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.
ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة تجمعه بأمير مكة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة.
وعلق الأمير بندر على الصورة بالقول: “صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كعادته السنوية في مجلسه الرمضاني.. الشكر والتقدير لكل من سأل عن سموه داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ويقر أعينكم بمن تحبون”.