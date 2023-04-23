صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود

ظهر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في صورة حديثة الليلة، في مجلس سموه مع أبنائه الأمراء بندر وسلطان وسعود.

خالد الفيصل بخير

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد ظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة تجمعه بأمير مكة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة.

وعلق الأمير بندر على الصورة بالقول: “صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كعادته السنوية في مجلسه الرمضاني.. الشكر والتقدير لكل من سأل عن سموه داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ويقر أعينكم بمن تحبون”.