صورة صادمة لغرفة نوم إيلون ماسك

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لغرفة تضم فراشًا متواضعًا ممدودًا على الأرض، زعم ناشروها أنها لغرفة نوم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

غرفة ماسك

وبحسب وكالة “فرانس برس” تبدو الغرفة شبه خالية تضم فراشًا ممدودًا على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان، وعليها تعليق “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”.

وعقب انتشار الصورة عبر مواقع التواصل، حصدت آلاف التفاعلات منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر .

على الجانب الآخر، رد ماسك على التغريدة قائلًا: “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

صاحب الغرفة

وعند التفتيش عن الصورة، وجد أنها منشورة في مايو 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه: “شقة جديدة بنفس نمط سابقتها”، حيث قام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جداً يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه، موضح أن الصورة تعود لشقته.