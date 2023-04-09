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وسط كثافة عالية من المعتمرين

صور جوية توثق أجواء الطمأنينة والسكينة بالمسجد الحرام

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
صور جوية توثق أجواء الطمأنينة والسكينة بالمسجد الحرام
المواطن - واس

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وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بمكة المكرمة ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من كثافة عالية في أعداد المصلين والمعتمرين، حيث جالت على أروقة وساحات وصحن المطاف بالمسجد الحرام وسجلت مشاهد لقاصدي البيت العتيق وهم يعيشون في طمأنينة وروحانية وسكينة وخشوع خلال أداء عباداتهم ونسكهم، سائلين الله المغفرة في هذا الشهر الفضيل، ومثمنين لقيادة المملكة ما وفرته من خدمات وما سخرته من إمكانيات لا حصر لها لضيوف الرحمن.

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