صور من ارتفاع 1000 متر توثق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن

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وثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بمنطقة مكة المكرمة من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.
ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري ” واس ” التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام , والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام.
وتجولت عدسة ” واس ” لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة؛للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.