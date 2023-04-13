مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة 24 وظيفة شاغرة لدى هيئة الصحة العامة حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا المملكة بدبلوماسيتها حققت متغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة
شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا ضاريًا على شخص، قام باصطياد حيوان عروس البحر المهدد بالانقراض، وذلك بعدما انتشرت له صورة تثبت ما فعل.
وظهر المتهم يقود مركب صيد صغيراً، وبجواره حيوان الدوغونغ البحري والمسمى “عروس البحر” دون أي إشارة لمكان أو توقيت الواقعة.
فانهالت التعليقات الغاضبة على الصورة، وجرى تداولها على نطاق واسع، وسط مطالبات بمعاقبة الصياد على فعلته.
كما توالت التعليقات المهاجمة للصياد، متهمة إياه بالتسبب بـكارثة بيئية”، ما دفع الأخير للخروج عن صمته.
وقال عبر مقطع فيديو قصير نشره على فيسبوك: “بالنسبة للسمكة.. لا نعرف عنها شيئًا، أنا عمري كله قضيته في البحر وأول مرة أشوفها، طلعناها فوق المركب وسلكناها ورميناها صاحية”.
أمام هذه الضجة، تدخلت وزارة البيئة للتحقيق في الواقعة، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية القبض على الصياد.
كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للعاملين بمحميات البحر الأحمر وكافة الجهات الأمنية لجهودهم في التوصل إلى صاحب الواقعة.
وشددت الوزارة على الصيادين بضرورة الالتزام التام بقانون البيئة وقرارات تنظيم الصيد للحماية من التعرض للمساءلة القانونية.
يشار إلى أن الدغونغ يعتبر أكثر الحيوانات الثديية البحرية المهددة بالانقراض.
ويُعرف بالأطُوم أو بقرة البحر أو الدوغونغ، و هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار، ويستدق جسمه عند ذيل متشعب ومسطح أفقياً.