صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا

شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا ضاريًا على شخص، قام باصطياد حيوان عروس البحر المهدد بالانقراض، وذلك بعدما انتشرت له صورة تثبت ما فعل.

الإضرار بالحياة البحرية

وظهر المتهم يقود مركب صيد صغيراً، وبجواره حيوان الدوغونغ البحري والمسمى “عروس البحر” دون أي إشارة لمكان أو توقيت الواقعة.

فانهالت التعليقات الغاضبة على الصورة، وجرى تداولها على نطاق واسع، وسط مطالبات بمعاقبة الصياد على فعلته.

كارثة بيئية

كما توالت التعليقات المهاجمة للصياد، متهمة إياه بالتسبب بـكارثة بيئية”، ما دفع الأخير للخروج عن صمته.

وقال عبر مقطع فيديو قصير نشره على فيسبوك: “بالنسبة للسمكة.. لا نعرف عنها شيئًا، أنا عمري كله قضيته في البحر وأول مرة أشوفها، طلعناها فوق المركب وسلكناها ورميناها صاحية”.

تدخل السلطات

أمام هذه الضجة، تدخلت وزارة البيئة للتحقيق في الواقعة، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية القبض على الصياد.

كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للعاملين بمحميات البحر الأحمر وكافة الجهات الأمنية لجهودهم في التوصل إلى صاحب الواقعة.

حيوان الدوغونغ

وشددت الوزارة على الصيادين بضرورة الالتزام التام بقانون البيئة وقرارات تنظيم الصيد للحماية من التعرض للمساءلة القانونية.

يشار إلى أن الدغونغ يعتبر أكثر الحيوانات الثديية البحرية المهددة بالانقراض.

ويُعرف بالأطُوم أو بقرة البحر أو الدوغونغ، و هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار، ويستدق جسمه عند ذيل متشعب ومسطح أفقياً.