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يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران

صينيون يقفزون من النوافذ هربًا من حريق مستشفى ببكين

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ صباحاً
صينيون يقفزون من النوافذ هربًا من حريق مستشفى ببكين
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصًا، أمس الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عامًا على الأقل؛ إذ أودت بحياة 26 مريضًا وأسفرت عن إصابة العشرات.

تسلق الجدران

وتضمنت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هربًا من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في مستشفى تشانغ فنغ أول أمس الثلاثاء.

وأفاد شهود بأنه يمكن رؤية النوافذ المكسورة وعليها آثار الحريق في موقع الحادث، حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وكان بعضهم يرتدي ملابس عادية.

بدورهم، قال مسؤولون في إفادة صحافية، أمس الأربعاء، إن كل القتلى الذين وصل عددهم إلى 29 كانوا من المرضى فيما عدا ثلاثة أشخاص، وأُخمد الحريق في نصف ساعة.

وتحقق السلطات في الحريق الأسوأ في بكين منذ عام 2002 على الأقل، عندما أسفر حريق في مقهى للإنترنت عن مقتل 25 شخصًا.

مادة طلاء وراء الحريق

وقال مسؤولون: إن الفحوصات الأولية أظهرت أن الحريق، الذي ألحق الكثير من الضرر بجناح للمرضى أصحاب الحالات الحرجة، نشب بسبب مادة طلاء قابلة للاشتعال في جناح قيد التجديد.

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