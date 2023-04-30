صيني يقود مباراة الهلال وأوراوا

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن هوية طاقم تحكيم مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002.
ومن المقرر أن يُدير طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينج مباراة الهلال وأوراوا، ويُساعده زهو في وزهانج شينغ، وسيكون فو مينغ حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده الأردني أدهم مخالصة.
وأُقيمت بالأمس مباراة الهلال وأوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقدم الزعيم عن طريق سالم الدوسري في الشوط الأول، وهز الفريق الياباني الشباك بالشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل.
ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.