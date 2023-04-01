ضابط استخباراتي سابق يكشف خطط البنتاغون بعد انتهاء أزمة روسيا

قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن البنتاغون يضع خططاً لزيادة الإنفاق العسكري ومضاعفة الميزانية الدفاعية بعد انتصار روسيا على نظام كييف.

احتمالية متزايدة لانتصار روسيا

وأضاف ريتر بمقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، يدرس إمكانية تطور الأزمة الأوكرانية من وجهة نظر انتصار روسيا، وبات البنتاغون يقول عندما تفوز روسيا لم نعد نقول إذا فازت روسيا.

وتابع: يقول رئيس هيئة الأركان المشتركة إنه عندما تفوز روسيا، سيتعين علينا مضاعفة ميزانيتنا الدفاعية، سيؤدي هذا إلى زيادة الميزانية من 880-900 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالفعل، إلى تريليون وثمانمائة مليار دولار، هذا ما يقوله البنتاغون الآن.

وشدد ريتر أيضا على أن وزير الدفاع لويد أوستن، قد تطرق بالفعل إلى مسألة زيادة الإنفاق لدى الكونغرس، مطالبا بـ 300 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا، في الوقت نفسه، بلغت تكلفة المساعدة لنظام كييف التي أعلنتها الولايات المتحدة 50 مليار دولار.

أمريكا تنشر الأكاذيب متعمدة

وأضاف ريتر أن الولايات المتحدة تنشر بشكل منهجي الأكاذيب حول حالة الجيش الروسي في أوكرانيا، لأنه، في رأيه، واشنطن غير قادرة على التعامل مع عواقب هزيمة أوكرانيا، لذلك، وبحسب ضابط المخابرات السابق، فإنهم يحاولون إثارة الخوف والاستياء داخل البلاد من خلال دعاية كاذبة حول الوضع في القوات المسلحة الروسية، على سبيل المثال، حول نقص الذخيرة.