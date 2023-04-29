ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.