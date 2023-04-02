Icon

سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء Icon غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات Icon 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس Icon سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر Icon ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة Icon سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية Icon نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد Icon سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة Icon تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت مصادرتها وإتلافها

ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عززت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك ؛ للحد من انتشار منافذ البيع المخالف للباعة المتنقلين والظواهر السلبية المتعلقة بسلامة المعروضات من الغذاء وغيرها من الأدوات المتنوعة , وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة , والتي تنفذها فرق البلديات الفرعية والإدارة العامة للنظافة , وبمشاركة الجهات الأمنية على الأسواق الشعبية والعشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق كل بلدية فرعية .

مصادرة ملابس وفواكه

وأسفرت الجولات الرقابية في بلدية المنطقة المركزية الفرعية عن مصادرة أكثر( 5050) قطعة من الملابس , و ( 6850 ) قطعة من الأدوات المتنوعة , كما تم مصادرة أكثر من ( 350 ) كيلوغراماً من الفواكه والخضار وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية “إكرام” لحفظ الطعام , وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين .

لحوم فاسدة

كما قامت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية وبالتعاون الإدارة العامة للنظافة ، من ضبط شاحنة نقل محملة بـ ( 250 ) كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة , تم مصادرتها وإتلافها , وعدد ( 95 ) عبوة زمزم مجهولة المصدر ومعروضة ومخزنة بطرق عشوائية ومخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية , وجرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين .

حملات رقابية

وواصلت الفِرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين , ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي , حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة ( 100 ) كيلو من الفواكه مجهولة المصدر ، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة , وذلك للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية ، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين ، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940 .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم