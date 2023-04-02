ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة

عززت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك ؛ للحد من انتشار منافذ البيع المخالف للباعة المتنقلين والظواهر السلبية المتعلقة بسلامة المعروضات من الغذاء وغيرها من الأدوات المتنوعة , وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة , والتي تنفذها فرق البلديات الفرعية والإدارة العامة للنظافة , وبمشاركة الجهات الأمنية على الأسواق الشعبية والعشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق كل بلدية فرعية .

مصادرة ملابس وفواكه

وأسفرت الجولات الرقابية في بلدية المنطقة المركزية الفرعية عن مصادرة أكثر( 5050) قطعة من الملابس , و ( 6850 ) قطعة من الأدوات المتنوعة , كما تم مصادرة أكثر من ( 350 ) كيلوغراماً من الفواكه والخضار وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية “إكرام” لحفظ الطعام , وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين .

لحوم فاسدة

كما قامت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية وبالتعاون الإدارة العامة للنظافة ، من ضبط شاحنة نقل محملة بـ ( 250 ) كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة , تم مصادرتها وإتلافها , وعدد ( 95 ) عبوة زمزم مجهولة المصدر ومعروضة ومخزنة بطرق عشوائية ومخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية , وجرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين .

حملات رقابية

وواصلت الفِرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين , ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي , حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة ( 100 ) كيلو من الفواكه مجهولة المصدر ، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة , وذلك للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية ، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين ، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940 .