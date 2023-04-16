ضبط شخصين بحوزتهما 109.4 كجم من الحشيش

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة نجران، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، بحوزتهما (109.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.