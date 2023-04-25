ضبط شخصين لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.