التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان المملكة تجلي العالقين بالسودان..لقطات إنسانية تخطف القلوب بردية كثيفة على الفرعة والأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية توقعات بأمطار متفاوتة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة أرباح بنك UBS تهوي 52% بعد الاستحواذ على كريدي سويس تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء ضبط شخصين لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح لحظة وفاة فارس عقب سقوطه من فوق جواده بريطانيا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان بعد انتقادات واسعة
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.