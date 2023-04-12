ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة لارتكاب الغش التجاري

أعلنت وزارة التجارة، عن ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة خارج الرياض لممارسة الغش التجاري.

استلام البلاغ: 11:45 م

مباشرة البلاغ : 1:37 ص عمالة مخالفة حاولوا التخفي في "استراحة" خارج الرياض بعيداً عن الأعين لارتكاب الغش التجاري . . فرقنا الرقابية لهم بالمرصاد.. ضبطنا ما لديهم من ملصقات مزورة وآلات.. وأغلقنا الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/kjASadCFUZ — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 12, 2023

وحسب ما ذكرته وزارة التجارة في مقطع فيديو يرصد الواقعة وتفاصيل الضبط، اتخذت هذه العمالة هذه الاستراحة لإعادة توزيع الدجاج “المجمد” وتسويقه على أنه “مُبرد”.

ولفتت الوزارة إلى أن العمالة صنعت ملصقات مزورة بلغ عددها 498 ألف ملصق لعلامات تجارية و 7 آلات تستخدم للطباعة وإعادة التعبئة وتزوير التواريخ.

وعلى إثره تم الضبط، وإغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.