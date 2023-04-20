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قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية أن الشرطة المغربية في مدينة طنجة، ضبطت حاوية بحرية قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، اشتبهت بتهريبها كمية كبيرة من الكوكايين في أحشاء أسماك مجمدة.

تفاصيل الوقعة

وبحسب وسائل الإعلام، تحقق الشرطة المغربية في محاولة تهريب الشحنات الكبيرة من الكوكايين للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في ذلك.

وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

حجز الشحنات

كما أكدت الشرطة أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليًّا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وأفادت بأن الأبحاث والتحريات المنجزة حاليًّا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تهدف للكشف ولتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

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