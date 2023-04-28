خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات ضبط مخالفين لأمن الحدود حاولوا تهريب القات في جازان الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو اعتماد قرار بالإجماع من مجلس الأمن بشأن النساء الأفغانيات مروجو الحشيش والإمفيتامين في تبوك بقبضة الأمن النظام الصحي في السودان أوشك على الانهيار القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة إطلاق نار داخل ثكنة أمنية للداخلية التونسية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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