Icon

خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات Icon ضبط مخالفين لأمن الحدود حاولوا تهريب القات في جازان Icon الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف Icon لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم Icon النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو Icon اعتماد قرار بالإجماع من مجلس الأمن بشأن النساء الأفغانيات Icon مروجو الحشيش والإمفيتامين في تبوك بقبضة الأمن Icon النظام الصحي في السودان أوشك على الانهيار Icon القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة Icon إطلاق نار داخل ثكنة أمنية للداخلية التونسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إحالتهما للنيابة العامة

ضبط مخالفين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في نجران

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
ضبط مخالفين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران، لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الراقي

    الله لايوفقهم

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم