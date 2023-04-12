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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

ضبط مخالفين يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
ضبط مخالفين يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية
المواطن - واس

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نفذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عددًا من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة، وذلك في إطار سعيها للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

ضوابط قانونية

واتضح من خلال تلك الزيارات التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، فيما تم ضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف الممارسات كافة التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.

تضليل الجمهور

وجاءت المخالفات المرصودة وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة “بـ- تضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة”.

يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021 مما مكن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.

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