Icon

ماسك: الحكومة الأمريكية لديها حق الوصول لرسائل تويتر Icon الرائي الخضيري : الكسوف لا يحول دون رؤية هلال شوال Icon إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر Icon كريستيانو رونالدو يختار تشكيلة لأفضل 11 زميلًا Icon ضبط مخالف لنظام البيئة لصيده دون ترخيص في أملج Icon هلع في السودان من نفاد السلع مع استمرار الحرب Icon تبادل الأسرى خطوة إنسانية سعودية لخدمة اليمنيين Icon تحذير من خطورة الطقس الحار على كبار السن Icon دينكو يسعى لتكرار إنجاز هورفات ضد الهلال Icon زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة في الدمام خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحوزته بندقية رش وذخيرة

ضبط مخالف لنظام البيئة لصيده دون ترخيص في أملج

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة لصيده دون ترخيص في أملج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة، ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة أملج بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية رش من نوع (شوزن)، و(13) ذخيرة، وطائرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

العقوبة

يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

الإبلاغ

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم