ضبط مخالف لنظام البيئة لصيده دون ترخيص في أملج

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة، ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة أملج بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية رش من نوع (شوزن)، و(13) ذخيرة، وطائرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.