ضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفات مرورية في الشرقية

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ضبطت إدارة المرور في المنطقة الشرقية، مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية منها (عكس خط السير – عدم الوقوف عند نقطة التفتيش)، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جارٍ ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة، بعد التعرف عليه عقب هروبه من الموقع وتغيير معالم السيارة.