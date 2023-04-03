ضبط مواطنين لمحاولتهما سلب عاملين بأحد مرافق الجوف

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ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة ومحاولة سلب عاملين في أحد المرافق بمحافظة طبرجل.
وحسب الأمن العام، جري إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.