Icon

السوق المالية توافق على زيادة رأس مال أرامكو بمنح أسهم مجانية Icon 3 أسباب تزيد الصداع في رمضان Icon حكام الجولة الـ27 في دوري يلو Icon ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه Icon رد ميسي على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان Icon الشيخ العيسى: ليس كل من حفظ النصوص بعالم Icon CNN: المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه Icon تنوع المنتجات يجذب المتسوقين في سوق المزارعين بالعلا Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10806.89 نقطة Icon إنهاء معاناة رضيع من انغلاف معوي دون تدخل جراحي بالقصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالتهما للنيابة العامة

ضبط مواطنين لمحاولتهما سلب عاملين بأحد مرافق الجوف

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
ضبط مواطنين لمحاولتهما سلب عاملين بأحد مرافق الجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة ومحاولة سلب عاملين في أحد المرافق بمحافظة طبرجل.

وحسب الأمن العام، جري إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بداية قوية لضمك مع كوزمين
آخر الاخبار

بداية قوية لضمك مع كوزمين

آخر الاخبار
خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 102 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 102...

السعودية اليوم
الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
الرياضة

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

الرياضة
بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير
السعودية اليوم

بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير

السعودية اليوم
رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا
السعودية اليوم

المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل...

السعودية اليوم
البنوك السعودية: 417 مليون ريال استثمار البنوك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في 2022
السعودية اليوم

البنوك السعودية: 417 مليون ريال استثمار البنوك...

السعودية اليوم
3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن
السعودية اليوم

3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن

السعودية اليوم