ضبط مواطنَين لترويجهما لمادة الحشيش المخدر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، على مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ودعت للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.