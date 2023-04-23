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ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتلف جهاز رصد آلي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجاري القبض على من وثق ونشر المقطع لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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