مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال أمطار غزيرة على حائل تسيل الأودية والشعاب أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها 3 أرقام تاريخية لـ نيوكاسل ضد توتنهام 4 إصابات في العيون بسبب الألعاب النارية الأجواء الغائمة تدفع الأهالي والزوار للتنزه على ضفاف وداي نجران
تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتلف جهاز رصد آلي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجاري القبض على من وثق ونشر المقطع لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.