ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتلف جهاز رصد آلي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجاري القبض على من وثق ونشر المقطع لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.