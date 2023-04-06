Icon

لحظة إنقاذ رضيع هندي تركته والدته داخل دلو Icon 10 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص Icon موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة Icon ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر Icon المودة تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة Icon الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج Icon 387 إصابة جديدة بكورونا و415 حالة تعافٍ Icon نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه Icon القصة الكاملة لإعلان إصابة برلسكوني بالسرطان Icon بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، القبض على مواطن، بحوزته 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم