ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، القبض على مواطن، بحوزته 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في مركبته.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.