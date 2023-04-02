ضبط مواطن خبأ في مركبة 86 كجم قات في جازان

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 86 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.