ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.