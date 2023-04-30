وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بجازان انهيار جزء من طريق عقبة عثوان بجازان وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية الطبية مانشستر يونايتد يعبر أستون فيلا بصعوبة المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي مانشستر سيتي يتجاوز فولهام ويتصدر البريميرليج وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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