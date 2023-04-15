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تم إحالته للنيابة العامة

ضبط مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
ضبط مواطن لنقله 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود
المواطن - واس

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قبضت دوريات المجاهدين في محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (12) من الجنسية الإثيوبية ومخالف من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبات تسهيل الدخول

وأكدت الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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