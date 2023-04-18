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خلال 452 جولة رقابية

ضبط 127 ألف إطار سيارات مخالف بمختلف المناطق

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ صباحاً
ضبط 127 ألف إطار سيارات مخالف بمختلف المناطق
المواطن - واس

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نفّذت وزارة التجارة 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من بياناتها التجارية ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

جولات رقابية

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث تمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها نظرًا لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

مكافحة الغش التجاري

واستدعت التجارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

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