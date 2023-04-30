ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 129مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (129) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/s1FTDoxJ3x
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 30, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 33 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب والفحم المحليين.
كما ضبطت 30 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 34 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وتم إلقاء القبض على 64 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 2477 متنًا من الإبل و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفين لنظام البيئة لاصطيادهما كائن النيص الفطري المهدد بالانقراض.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.