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ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 129مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 33 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب والفحم المحليين.

كما ضبطت 30 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 34 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وتم إلقاء القبض على 64 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 2477 متنًا من الإبل و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

اصطياد النيص

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفين لنظام البيئة لاصطيادهما كائن النيص الفطري المهدد بالانقراض.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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