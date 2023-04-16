ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع بعدة مناطق

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (133) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/ohZ7wdaWch
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 16, 2023
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يرصد ضبط المخالفين بعدة مناطق لاستخدامهم الحطب والفحم المحلي واستغلال الرواسب بدون ترخيض ورعي الأغنام في مناطق يمنع فيها الرعي.
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في أنشطة تجارية.
كما ضبطت 22 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 20 آلية استُخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 47 مخالفًا للنظام؛ لرعيهم 1170 متنًا من الإبل و515 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي.
وأكدت الداخلية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.