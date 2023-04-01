ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

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تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عددٍ من المتسوّلين في المنطقة المركزية بمكة المكرّمة، داخل ساحات المسجد الحرام.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بساحات المسجد الحرام .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/P1JiQoDCEb
— الأمن العام (@security_gov) April 1, 2023
ونشر الأمن العام مقطع فيديو، وثق من خلاله، رصد وضبط مواطن يستعطف المارة بجوار ساحات الحرم المكي طلباً للمال.
كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية يستعطف مُرتادي محل تجاري بالقرب من المسجد الحرام.
وبالقرب من ساحات الحرم أيضاً، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يتبع إحدى شركات النظافة يتسول بشكلٍ مباشرٍ من المارة.