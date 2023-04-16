ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح الناري باستخدام مركبة ودراجات نارية مسروقة، وتم استرداد المركبة وضبط السلاح المستخدم.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.