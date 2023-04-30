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تم تطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين

ضبط 38 حفاراً للآبار الإرتوازية بدون تصاريح في القصيم

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
ضبط 38 حفاراً للآبار الإرتوازية بدون تصاريح في القصيم
المواطن - واس

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ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، خلال الأيام العشرة الماضية 38 حفاراً للآبار الإرتوازية، لا تحمل تصاريح داخل منطقة القصيم، إذ يجري استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.

جولات رقابية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الفرع نفذ 326 جولة رقابية داخل منطقة القصيم للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به، مشيراً إلى تحصين 3 آبار مهجورة، ومخالفة 6 آبار محفورة بدون ترخيص، وتنفيذ 52 جولة ميدانية على الأشياب ومحلات تقليل الملوحة.

أهمية الرخصة النظامية

وأكد أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، لتحقيق استدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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