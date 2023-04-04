ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في محمية الملك سلمان

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة ، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك سلمان الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.