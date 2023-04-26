ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح ناري بالرياض

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على (4) مواطنين بحوزتهم أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر وسلاح ناري.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
ودعا الأمن العام للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.