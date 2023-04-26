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تمت إحالتهم لجهة الاختصاص

ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح ناري بالرياض

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح ناري بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على (4) مواطنين بحوزتهم أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر وسلاح ناري.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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