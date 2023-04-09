قصة باب مكة أبرز المعالم السياحية في جدة التاريخية أهالي حفر الباطن يفتحون منازلهم لإفطار العمالة الوافدة طموح ولي العهد لجعل الرياض العاصمة الكبرى للشرق الأوسط ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع مخالف يمني في قبضة الأمن لحيازته مواد مخدرة إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام الشيخ العيسى: مرتزقة الفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات سرقة متجر آبل عبر ثقب لحمام مجاور تشكيل قمة ليفربول ضد أرسنال قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (46) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/vlsqVZpGXL
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 9, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية.
كما ضبطت 32 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 644 متنًا من الإبل و300 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 12 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.