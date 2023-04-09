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رعي غير مرخص واستغلال رواسب

ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية.

كما ضبطت 32 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 644 متنًا من الإبل و300 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 12 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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