ضبط 5 إثيوبيين بحوزتهم 51 كجم حشيش في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (51) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.