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تم رصد المخالفات خلال إجازة عيد الفطر

ضبط 5 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح في مكة المكرمة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
ضبط 5 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح في مكة المكرمة
المواطن - واس

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واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والمكاتب التابعة له حملات الرقابة الميدانية، للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به، ومتابعة رصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رصد المخالفات

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي، أن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت خلال إجازة عيد الفطر المبارك 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل بدون تصريح بمحافظة جدة (حفارين في الغولاء، و3 حفارات في عسفان)، وشيب مخالف بحي الحرازات بجدة، و 5 آبار ارتوازية مهجورة غير محصنة, منها بئر مهجورة بحي أبو جعالة بجدة، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق مالكي معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، حيث تنفذ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح إضافة لاستقبال البلاغات.

أهمية الرخصة النظامية

من جهته أكد مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، وذلك لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافةً إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، وذلك تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.

 

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